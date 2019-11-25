Ильхам Алиев обратился к студентам: «Все предшественники Гейдара Алиева – дезертиры, бросившие свой народ»

«Был проведен референдум о сохранении Советского Союза, и этот референдум по Азербайджану был сфальсифицирован. Будто бы азербайджанский народ проголосовал за сохранение Советского Союза. Но это не было так. В Нахчыване референдум не проводился. Из названия «Нахчыванская Автономная Советская Социалистическая Республика» были исключены слова «Советская Социалистическая». И это был путь к независимости. В Азербайджане была создана формирующая политическую систему партия "Ени Азербайджан". До создания этой партии в Азербайджане не было ни политической системы, ни партий. Некоторые вооруженные группировки называли себя партиями, вели борьбу между собой, а территории в это время попадали под оккупацию. Если бы Гейдар Алиев возглавил Азербайджан с первых лет независимости, наши территории никогда бы не были оккупированы», - заявил сегодня, 26 ноября, во вторник в своей речи президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня создания Бакинского Государственного Университета.

«Это было дезертирство, предательство, измена. Долг лидера - защищать государство, быть с народом. В самые трудные времена лидер должен быть впереди, как Гейдар Алиев. Он является примером для всех нас. Сидящая здесь молодежь должна знать эту историю. Я говорил это много раз. Мы, участники этой истории, конечно же, никогда не забудем об этом. Мы всегда будем ценить наше нынешнее успешное развитие. Молодые люди этого не видели. Им кажется, что так было всегда. Им кажется, что Азербайджан всегда был процветающим государством. Но это не так, ибо мы хорошо помним те дни. Во времена правления коалиции НФА-Мусават десятки тысяч людей часами стояли в очереди за хлебом. Вооруженные разбойники правили балом, мучали, крали людей, пытали их, избивали журналистов. Именно правительство НФА-Мусават - эти элементы, которые называют себя демократами, первыми ввели цензуру в Азербайджане. Гейдар Алиев после прихода к власти отменил цензуру. Молодежь должна знать эту историю. Учителя должны довести эту историю до них, чтобы они узнали правду, и чтобы Азербайджан в будущем никогда не оказывался в подобной сложной ситуации. Чтобы Азербайджан никогда не зависел от воли других и никогда не склонял голову перед другими государствами. Во времена правления НФА-Мусават зарубежные послы ногой открывали дверь в кабинет президента и давали ему распоряжения. А он как безвольный человек выполнял их указания. Есть ли кто-нибудь, кто любит нас больше нас? Сегодня мы слышим от некоторых внешних кругов, что мы хотим помочь Азербайджану, мы хотим видеть Азербайджан развитой страной. Это все ложь», - заявил президент.

И.Алиев с горечью описал студентам период правления НФА: «Я говорю со всей искренностью. В наши самые трудные дни наша казна опустела, ее разграбила пара НФА-Мусават, фонд драгоценностей был расхищен. Люди несли свои последние золотые вещи, чтобы помочь нашей армии. В то время президент, госсекретарь и премьер-министр разграбили этот фонд драгоценностей. В то время, когда казна страны была пуста, когда мы обращались за кредитами, никто не давал нам кредит. Ну хорошо, если вы так сильно любите Азербайджан, то почему тогда не помогли нам? Почему не помогли стране в сложной ситуации? А теперь желающие выдать нам кредиты выстроились в ряд. Но сейчас мы сами выдаем кредиты. Наш внешний долг составляет 17% ВВП. По этому показателю мы на девятом месте в мире. Сейчас любую сумму - пусть даже 10 миллиардов долларов можем взять. Но не берем, не позволяю. Поэтому, когда кто-то говорит, что мы хотим добра Азербайджана, не верьте этому, пусть и молодежь не верит этому. Никогда не было и не будет таких, кто желал бы нам добра больше нас».