Самолет из Еревана в Москву экстренно сел в Ростове

Самолет авиакомпании Air Armenia, летевший из Еревана в Москву, совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам, информирует пресс-служба аэропорта.

"В 11:07 на запасной аэродром сел самолет авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс по маршруту Ереван - Внуково. Сел по техническим причинам", - цитирует собеседника ТАСС.

Отмечается, что авиакомпания прислала за пассажирами резервный борт, который уже вылетел в Москву.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщила о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону самолета Boeing 737-500 EK 73736, выполнявшего рейс NGT930.

90 просмотров