Самолет из Еревана в Москву экстренно сел в Ростове
Самолет авиакомпании Air Armenia, летевший из Еревана в Москву, совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов по техническим причинам, информирует пресс-служба аэропорта.
"В 11:07 на запасной аэродром сел самолет авиакомпании Air Armenia, выполнявший рейс по маршруту Ереван - Внуково. Сел по техническим причинам", - цитирует собеседника ТАСС.
Отмечается, что авиакомпания прислала за пассажирами резервный борт, который уже вылетел в Москву.
Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщила о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону самолета Boeing 737-500 EK 73736, выполнявшего рейс NGT930.