Минобороны опровергает очередную дезинформацию Армении

«Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы предприняли попытку провокации в Агдеринском направлении фронта, необоснованна и является дезинформацией. Видимо, существующая в последнее время стабильная обстановка на линии фронта не устраивает военно-политическое руководство Армении, и, распространяя подобного рода дезинформацию, армянское правительство пытается отвлечь внимание своего народа от имеющихся в стране проблем», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ранее во вторник армянские СМИ распространили информацию, что была предпринята «попытка проникновения» двумя группами по 20 и 14 человек в каждой в направлении оккупированного Агдере. В результате завязавшегося боя азербайджанская сторона якобы отступила, забрав с собой одного тяжело раненного солдата.