Сенсационное заявление Ильхама Алиева: «Я хочу поделиться с вами оперативной информацией...»

«В то время даже у независимых стран возможности был ограничены. Возьмем Азербайджанскую Демократическую Республику, которая не могла управлять страной. Главы иностранных военных миссий принимали решение. Даже первый государственный флаг, принятый в то время, был заменен иностранным военным миссионером. Был выдвинут ультиматум, историки хорошо знают об этом. Руководству независимого государства был выдвинут ультиматум о том, что они обязаны изменить этот флаг, они и изменили его. После этого был принят нынешний трехцветный флаг. Поэтому даже в тот период независимость была половинчатой, неполной», - сказал он.

«История нашего народа полна трагедий. Почему мы долгие годы, на протяжении веков жили как колония? Почему мы жили в составе других стран? Почему история нашей государственности очень ограничена?», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета, сообщает АзерТАдж.

Глава государства добавил, что сейчас период самой настоящей независимости Азербайджана.

«Потому что сегодня мы сами определяем свое будущее. Сегодня мы сами принимаем решения. Сейчас в Азербайджане правит воля народа. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе является современной, верной своей истории, своим традициям, стремительно развивающейся страной. Мы не от кого не зависим и должны сделать так, чтобы никогда ни от кого не зависели. Поэтому мы должны быть сильными, должны быть патриотами, наша экономика должна быть еще сильней и должна быть на месте политическая воля. В сегодняшней власти все это есть, и каждый видит, что никто не может вмешиваться в наши дела. И сколько бы они не старались, сколько бы не клеветали, их клевета не пристает к нам.

Потому что народ поддерживает нас и последние опросы это показывают. Абсолютное большинство населения поддерживает нашу политику. Абсолютное большинство населения не видит нам альтернативы, и кто может быть этой альтернативой? Даже их покровители уже отвернулись от них. Мы точно это знаем. Я сейчас в этой аудитории могу поделиться некоторой оперативной информацией с вами, с азербайджанским народом. Сейчас антиазербайджанские круги, иностранные круги уже открыто говорят о том, что у нас нет традиционной оппозиции, есть отдельные отряды предателей, и что их книга закрыта, на них надеяться нельзя. Поэтому уменьшается их денежное обеспечение, поэтому они барахтаются. Основной целью должна стать молодежь. Они избрали молодежь основной целью и хотели сбить молодежь с пути, хотели отравить их мозги, хотели противопоставить молодежь народу, Родине, традиционным ценностям. Не получилось и не получится. Потому что азербайджанская молодежь патриотична, любит Родину и привязана к Родине. Однако такое желание есть, и мы должны знать, преподаватели должны знать об этом. Педагоги не только должны давать знания ученикам, но и воспитывать их», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что молодые люди должны хорошо знать историю.

«И если они будут хорошо знать историю, то увидят, что в нашей истории никогда сторонняя сила, никакой чужой круг не хотел нашего счастья, наоборот, хотел сокрушить нас, поработить нас, разграбить наши богатства, унизить нас. Если бы было не так, то большая часть нашей многовековой истории не была бы колониальной историей. Я еще раз хочу сказать, наш независимый период в истории азербайджанского народа очень ограничен. Это потому что мы были обмануты и раздавлены. Этого нельзя допустить, и мы не допустим, мы крепко стоим. Никто не может вмешиваться в наши дела, ни одна сторонняя сила не может оказать влияние на нашу волю. Путь клевещут, пусть пытаются очернить – к нам это не пристает. Самое главное то, что мы свою жизнь проживаем достойно. Давайте жить как достойные люди, как люди, привязанные к Родине, как смелые люди, создавать, отвечать всем чужим силам и продолжать свой собственный путь развития», - сказал он.