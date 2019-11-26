Крупная авария в Баку с участием депутата: есть пострадавшие

Сегодня в Баку на улице Ага Нейматулла произошла цепная авария.

Как заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения, с места происшествия в Клинический медицинский центр были доставлены 25-летняя беременная женщина с ушибом левой ноги, мужчина 26 лет с ушибом левого надбровья и мужчина 24 лет с закрытым черепно-мозговым переломом и переломом носа. Состояние пострадавшмих оценивается как среднетяжелое.

Как стало известно haqqin.az, один из автомобилей, попавших в цепную аварию, - Lexus с госномером 10-XJ-003 принадлежит депутату Милли Меджлиса Эльману Мамедову.