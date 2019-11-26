Совбез Турции: Операция в Сирии продолжится, пока...

Проводимая Турцией на севере Сирии контртеррористическая операция «Источник мира» продолжится до тех пор, пока не достигнет поставленной цели. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Anadolu.

В СНБ Турции отметили, что операция «Источник мира» вносит вклад в установление в регионе атмосферы мира и стабильности. Подчеркивается, что в рамках операции принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить нанесения ущерба мирному населению.

Согласно заявлению, Анкара ожидает от сторон соглашения по зоне безопасности в Сирии скорейшего выдворения террористов с севера Сирии, включая очистку от террористов регионов Телль-Рифат и Манбидж.

Кроме того, Совбез Турции призвал международное сообщество поддержать усилия Анкары по обеспечению безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев на родину.