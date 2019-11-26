Анкара отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Анкара потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план альянса по защите Польши и прибалтийских стран (Латвии, Литвы и Эстонии) при возможном нападении России. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в альянсе сообщает Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что такое решение Турция приняла из-за того, что НАТО официально не признает террористами так называемые курдские «отряды народной самообороны» (YPG). Посланник Анкары, добавили источники, должен жестко придерживаться этой позиции и во время встреч, и в частных беседах, а также должен требовать от альянса официального признания YPG террористической организацией, пишет РБК.

В Минобороны и МИД Турции не ответили на запрос агентства, турецкая делегация была не доступна для комментариев.

Посланники НАТО добиваются официального одобрения всеми 29 государствами — членами альянса военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае возможного нападения со стороны России. Без одобрения Турции НАТО может быть сложнее быстро укрепить свою оборону в Прибалтике и Польше.