Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину

Клетки мозга, отвечающие за чувство отвращения к никотину, обнаружили ученые из Канады. Они надеются, что их открытие найдёт применение в борьбе за здоровый образ жизни, пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что первая сигарета вызывает как негативные, так и приятные ощущения, а по мере вырабатывания привычки отвращение сходит на нет.