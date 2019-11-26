Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину
Клетки мозга, отвечающие за чувство отвращения к никотину, обнаружили ученые из Канады. Они надеются, что их открытие найдёт применение в борьбе за здоровый образ жизни, пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Известно, что первая сигарета вызывает как негативные, так и приятные ощущения, а по мере вырабатывания привычки отвращение сходит на нет.
Специалисты провели исследование на мышах и выяснили, что удовольствие вызывают нейроны, высвобождающие гамма-аминомасляную кислоту, а за отвращение ответственна группа клеток мозга, производящая гормон дофамин, который, как считалось ранее, отвечает только за положительные эмоции. Эти две группы клеток находятся в одной и той же области мозга. С развитием привычки работа мозга нарушается, и вместо эмоции отвращения приходит желание получить новую дозу никотина.
На основе этих выводов ученые надеются, что в будущем удастся создать препараты, вырабатывающие стойкое омерзение по отношению к табаку.