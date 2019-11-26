Полиция Нидерландов предотвратила теракт

Правоохранительные органы Нидерландов задержали двух человек по подозрению в подготовке теракта, сообщает издание NOS со ссылкой на представителя прокуратуры.

Подозреваемые — двое мужчин 20 и 34 лет, проживают в Зутермере. Один из них имеет гражданство Нидерландов, второй — гражданин Ирана.