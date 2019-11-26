Полиция Нидерландов предотвратила теракт
Правоохранительные органы Нидерландов задержали двух человек по подозрению в подготовке теракта, сообщает издание NOS со ссылкой на представителя прокуратуры.
Подозреваемые — двое мужчин 20 и 34 лет, проживают в Зутермере. Один из них имеет гражданство Нидерландов, второй — гражданин Ирана.
Как отмечает NOS, задержанные планировали провести теракт в конце года с использованием начиненных взрывчаткой жилетов и автомобилей. В прокуратуре сообщили, что точные цели подозреваемых неизвестны, скорее всего, подозреваемые еще не определились и были заняты подготовкой.
Одного из мужчин задержали в его доме в Зутермере, второго задержали в Гааге. В ходе обысков по месту проживания задержанных полиция не обнаружила взрывчатых веществ. В доме одного из мужчин в скрытой комнате был обнаружен топор, кинжал и мобильный телефон с СИМ-картами.