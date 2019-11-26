В Армении подтвердили заявление Минобороны Азербайджана

«Сведения о диверсии не соответствуют действительности. Столько», - написал Ованнисян на своей странице в Facebook, пишет издание «Новости-Армения».

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг распространенную ранее армянскими СМИ информацию о том, что подразделения азербайджанской армии якобы предприняли попытку провокации в Агдеринском направлении фронта.

Отметим, что ранее во вторник армянские СМИ распространили информацию, что якобы была предпринята «попытка проникновения» двумя группами по 20 и 14 человек в каждой в направлении оккупированного Агдере. В результате завязавшегося боя азербайджанская сторона якобы отступила, забрав с собой одного тяжело раненного солдата.

Министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию. «Распространенная армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы предприняли попытку провокации в Агдеринском направлении фронта, необоснованна и является дезинформацией...», - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.