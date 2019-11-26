Новый призыв Ильхама Алиева: «Нам надо пересмотреть идеологическую работу»

«2005 год. Азербайджан уже указывался как очередное место в ряду тех революций. Были выпущены майки, на которых было написано: «Грузия, Украина, Кыргызстан, Азербайджан». То есть четвертыми должны были стать мы, а после нас – и другие. Мы остановили эту чуму, эту болезнь, эту заразу. Сейчас весь мир видит, что эти революции принесли тем странам лишь несчастья и сейчас они остались лицом к лицу со своими проблемами, там не стихают беспорядки. Потому что там были посеяны эти ядовитые революционные семена. Как и этот ядовитый сорняк, пара НФА-«Мусават», год остававшаяся у власти. Настолько ядовитой она была, что действие этого яда до сих пор остается в некоторых местах. Поэтому очередным пунктом должны были стать мы, и уже завезли оранжевые майки, просто элементы, которые называют себя оппозицией, еще раз показали свою ограниченность. Поэтому они и не знали как эти майки надевать, некоторые надели их поверх пиджаков. И это не получилось. Почему?! Народ не захотел! Народ сказал, нет, хватит, мы видели, как вы ради власти грабили, избивали, оскорбляли, убивали, бомбили Гянджу, начали гражданскую войну, продали Карабах, продали Шушу, продали Лачин. А потом сбежали как дезертиры, президент сбежал в Кяляки, государственный секретарь сбежал в Кяляки, остальные заморозили свои должности. Власть может быть такой? Можно быть такими трусами? Ведь даже человек, который не считает себя лидером, не позволит себе так опозорится. Но у них нет чувства стыда. Недавно мы все вновь увидели ту картину, позор, они больные, сумасшедшие, не знаю, я не могу найти слова. Поэтому сегодня в рядах оппозиции образовались бреши и нелюбящие нас хотят использовать молодежь, чтобы поднять ее на народ. Должна быть создана здоровая оппозиция. Преданная государственности, связанная с народом, действительно выступающая с предложениями, критикующая власть, но выдвигающая конструктивные предложения, указывающая путь. Мы будет только рады, если будет создана такая оппозиция. Это действительно поможет нашей работе. Сейчас мы все взяли на себя, но может быть альтернативный подход, и такая позиция может нам помочь. Но пока ее нет, и ее не видно на горизонте», - сказал глава государства.

По словам президента, в целом, воспитательная работа в Азербайджане должна подняться на новый уровень, и должна быть пересмотрена идеологическую работу. Ильхам Алиев открыто заявил, что в идеологической работе есть слабые места и пробелы: «Не любящие нас силы, в том числе и организации, финансируемые армянским лобби, используют эти пробелы, особенно сейчас, когда есть свободный интернет. В Азербайджане число пользователей интернета перевалило за 80%. В Азербайджане сформировалось свободное, демократическое общество, есть свободная медиа. Поэтому любая ложь может быть вброшена. После этого они организовывают обсуждения вокруг этой лжи, представляют эту ложь как реальный факт и хотят отравить мозг молодежи. Мы не можем позволить это сделать».