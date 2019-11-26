Громкие неодобрительные возгласы в аудитории начались сразу после того, как Трамп вышла на сцену, и продолжались около пяти минут, пока она говорила. Небольшое число участников мероприятия, напротив, приветствовали первую леди, свидетельствует видео BBC News.

"Я не могу припомнить другое мероприятие, где ее приняли бы хуже", - сказала коллегам-журналистам ветеран пула первой леди Кейт Беннетт.

Речь была посвящена инициативе Меланьи Трамп "Будь лучшим". Эта инициатива сосредоточена на здоровом образе жизни, обеспечении безопасности в онлайн-пространстве и предотвращении случаев зависимости от лекарств-опиоидов.