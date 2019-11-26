В Дрездене нашли считавшиеся похищенными экспонаты

Некоторые экспонаты, которые считались похищенными во время ограбления дрезденского музея «Зеленый свод», найдены в ходе осмотра помещений. Об этом рассказал директор сокровищницы Дирк Зюндам.

Найденные экспонаты покрыты порошком из огнетушителя, с помощью которого преступники пытались замести следы, пишет Der Spiegel. Музейщики осмотрят украшения и выяснят, не причинен ли им ущерб.

Руководство музея также рассказало, что охрана не пыталась остановить преступников из-за того, что их действия отличались особой жестокостью.

Незадолго до того, как из музея похитили драгоценности, недалеко от «Зеленого свода» загорелся распределительный щиток, несколько улиц остались без света. Криминалисты выясняют, не связано ли это с попыткой отключить сигнализацию.