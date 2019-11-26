СМИ узнали, кто получит «Золотой мяч»

Обладателем «Золотого мяча», который вручает по итогам года лучшему футболисту мира журнал France Football, станет нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, утверждает Mundo Deportivo.

Издание пишет, что представители журнала уже уведомили аргентинца о победе в голосовании, а также взяли у него интервью в связи с завоеванием награды. Вручение приза официально состоится в Париже 2 декабря, сообщает «Чемпионат».

Основным конкурентом Месси в борьбе за награду считался защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.

У Месси до сих пор было пять «Золотых мячей», полученных в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. У Криштиану Роналду столько же наград.