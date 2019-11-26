В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей Чехословакии
Правоохранительные органы Чехии возбудили уголовные дела в отношении лидеров бывшей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Обвинения предъявлены бывшему генсеку Коммунистической партии Чехословакии Милошу Якешу, бывшему председателю правительства социалистической республики Любомиру Штроугалу и Вратиславу Вайнеру, занимавшему пост министра внутренних дел.
По заявлению представителя прокуратуры, экс-руководители ЧССР обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Он пояснил, что во время пребывания Якеша, Штроугала и Вайнера у власти чехословацкие пограничники активно использовали огнестрельное оружие против граждан, незаконно пересекавших границу.