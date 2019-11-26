В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей Чехословакии

Правоохранительные органы Чехии возбудили уголовные дела в отношении лидеров бывшей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.

Милош Якеш - генсек ЦК Компартии Чехословакии в 1987-1989 годах

Обвинения предъявлены бывшему генсеку Коммунистической партии Чехословакии Милошу Якешу, бывшему председателю правительства социалистической республики Любомиру Штроугалу и Вратиславу Вайнеру, занимавшему пост министра внутренних дел.

По заявлению представителя прокуратуры, экс-руководители ЧССР обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Он пояснил, что во время пребывания Якеша, Штроугала и Вайнера у власти чехословацкие пограничники активно использовали огнестрельное оружие против граждан, незаконно пересекавших границу.

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