Ильхам Алиев жестко ответил Пашиняну: «Эта фашистская сущность...»

«Мы в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы не можем позволить, чтобы на пространстве СНГ возводились памятники фашистам. Я сказал, что в Армении возведен шестиметровый памятник фашисту Гарегину Нжде. Это недопустимо, и он должен быть снесен». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня создания Бакинского государственного университета.

«Я сказал, что тогда он был арестован и сгнил в тюрьме. Хочу также сказать, что название организации, арестовавшей его – СМЕРШ. Кто не знает, это аббревиатура. То есть «Смерть Шпионам». То есть он был арестован как шпион, его приговорили к 25 годам тюрьмы, фактически это смертный приговор, и он умер во Владимирской тюрьме.

Теперь посмотрите, что ответил премьер-министр Армении. Сказал, что и Солженицын был в лагере, и диссиденты были в тюрьме. То есть этот человек приравнивает Солженицына и арестованных за свободу слова и затем реабилитированных других людей к фашисту Нжде. Это показывает то, что власть в Армении может поменяться, но фашистская сущность этой страны не меняется.

Я дал им шанс. В своем выступлении я сказал, что его воздвигла предыдущая власть. Если нынешняя власть называет себя демократической, то пусть снесет этот памятник. Пусть смоет это пятно с Армении. Пусть они избавятся хотя бы от одного пятна. Но нет же, посмотрите, куда дошла их фашистская сущность, говорят, что он воевал против турок. То есть для них это главное. Они и детей своих воспитывают в атмосфере ненависти к нам, Турции и в целом к мусульманам», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что он неоднократно обращался к мусульманским странам.

«Я открыто говорил, как вы обнимаетесь с Арменией? Как вы приглашаете их лидеров? Вы не видите, что они сравняли с землей наши мечети? Идите, посмотрите, есть фотографии, в каком состоянии они оставили мечеть в Агдаме и мечети в Шуше и других оккупированных территориях. Это ведь не только наши мечети, это мечети всего мусульманского мира. Как можно закрывать на это глаза?

Мы неоднократно проводили мероприятия, связанные с исламской солидарностью и говорили свое слово. Мы продолжим это делать, и в повестке также находится памятник, воздвигнутый фашисту Нжде. Когда некоторые мусульманские страны, наладившие отношения с преступным государством, открывают объятья фашистам, пусть хотя бы мысленно представят те разрушенные мечети и зададут себе вопрос, с кем я обнимаюсь?», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что политика Азербайджана в этом направлении будет продолжена.

«Но вопрос не заканчивается только этим. Премьер-министр Армении допустил большую ошибку на саммите в Ашхабаде и приравнял фашиста к Солженицыну. Но пусть хотя бы сделал вывод после этого. Потому что в прессе, тем более российской прессе и других СМИ высмеяли его, мол, что он говорит, что это такое? Посмотрите, что он говорит после этого. На встрече с российскими журналистами он сказал, ну и что, что Нжде встречался с Гитлером, Молотов тоже встречался с Гитлером. Вот знаете, это больше невозможно комментировать. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза и в 1939 году встретился с Гитлером, чтобы не допустить войны. Он не служил Гитлеру. Он был одним из ключевых фигур Советского Союза, который стоял во главе антигитлеровской коалиции. Разве можно его приравнивать к Нжде? В то же время я привожу эти примеры для того, чтобы молодежь хорошо училась, хорошо знала историю и в будущем не попадала в такие смешные ситуации. Тот, кто это говорит, сегодня является руководителем той страны. То есть, что можно от них ожидать? Это риторический вопрос», - сказал президент.