Twitter готовит масштабную чистку учетных записей

Администрация Twitter начала рассылать предупреждения пользователям, не заходившим в социальную сеть более полугода. Так, если до 11 декабря они не воспользуются логином и паролем для входа, их профили будут удалены, сообщает The Verge.

"Мы работаем над удалением неактивных учетных записей, чтобы предоставить пользователям Twitter более точную и достоверную информацию, которой они будут доверять. Мы убедительно просим людей активно пользоваться соцсетью после регистрации, что соответствует нашей политике в отношении неактивных учетных записей", — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что процесс удаления профилей займет несколько месяцев.