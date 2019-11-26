Сильное землетрясение у берегов Крита
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло неподалеку от Крита, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Толчки ощущались в Афинах, передает РИА Новости.
Между тем число жертв землетрясения в Албании возросло до 25, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти. Как отмечает агентство, в ночь на среду многие жители Дурреса провели в палатках, автомобилях и на футбольном стадионе, так как в городе по-прежнему ощущались афтершоки. Точных данных о том, сколько человек могут оставаться под завалами, нет.