Нахчыван отменяет визовый режим для иранцев

С 1 декабря 2019 года отменяется действующий в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана визовый режим для граждан Ирана. Об этом сказали в генконсульстве Ирана в НАР, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Визовое требование для граждан Ирана, обладающих общегражданскими паспортами, отменяется с 1 декабря 2019 года на срок пребывания до 15 дней", - говорится в сообщении генконсульства Ирана.

Данную информацию подтвердили Trend в МИД Азербайджана.

Отмечается, что для пребывания в других регионах Азербайджана гражданам Ирана требуется виза.