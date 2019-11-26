Последние новинки от Nar на BakuTel-2019

Подойдя к стенду Nar с 3 по 6 декабря, посетители смогут ознакомиться с продуктами мобильного оператора, а также выиграть различные призы, участвуя в увлекательных конкурсах.

Заметим, что в течение четырехдневной выставки Nar представит приложение Nar+, позволяющее абонентам с легкостью управлять своим аккаунтом, следить за номером, а также быть в курсе всех услуг и продуктов оператора; роуминг-пакеты, делающие отдых любителей путешествовать еще приятнее,: позволяя бесплатно переписываться в WhatsApp, звонить и пользоваться интернетом по выгодным ценам; тариф CavanNar, позволяющий извлечь пользу от двойного интернета для всех абонентов, часто пользующихся соцсетями и интернетом. Посетители также смогут протестировать сеть Nar и почувствовать скорость сети 4G с помощью игр виртуальной реальности.

Помимо этого, в стенде мобильного оператора будут проводиться конкурсы, интересные игры и викторины. Во время выставки люди, подходящие к стенду Nar, помимо различных призов также могут выиграть современный смартфон.

Мобильный оператор приглашает всех к своему стенду на 25-й выставке международных телекоммуникационных и информационных технологий - BakuTel-2019, которая пройдет с 3 по 6 декабря в Баку Экспо Центре.