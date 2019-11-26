В Грузии готовы возобновить авиасообщение с Россией

«Я могу лишь сказать, что это решение (о прекращении полетов) в одностороннем порядке было принято российской стороной. Если у них будет подобное желание (отмены запрета), они смогут это сделать сами. С технической точки зрения, у грузинской стороны нет никаких проблем по поводу возобновления авиасообщения. Наша позиция такова, что мы, в целом, приветствуем снятие запрета на авиасообщение», – сказал Абашидзе, передает ТАСС.

Абашидзе в настоящее время находится в Праге, где в четверг проведет переговоры с членом Совета Федерации России Григорием Карасиным.