Ильхам Алиев выступил против интеграции в Европу

«Идут кадровые реформы, что является необходимостью, мы не можем допустить застоя, застой советской эпохи еще не забыт. Поэтому необходимо проводить кадровые реформы, но естественным путем, путем эволюции, никаких отклонений нельзя допустить». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня создания Бакинского государственного университета.

«После того как я несколько раз высказал свои мысли по этому вопросу, некоторые начали подсчитывать возраст людей, мол, этому уже 70 лет, он должен уйти. Но так не должно быть. Тогда я сказал, что не допущу, чтобы велась подобная кампания. Синтез опыта и знаний, с одной стороны, и динамизма, новаторства молодежи, ее склонности к обновлениям и реформам - с другой - все это есть в Азербайджане. И в обществе в целом, и во властных структурах. Мы строим государство на основе традиционных ценностей, в том числе есть понятие старшинства-младшинства. Мы должны беречь это, пусть молодежь услышит меня, пусть проявляет уважение к старшим. В некоторых странах на это уже не обращают внимания. Нет больше разницы между мужчинами и женщинами», - сказал он.

Глава государства отметил, что «мы живем и должны жить в традиционном обществе"».

«Мы должны уважать женщин, должны защищать их. Не они нас, а мы их. Существует гендерное равенство, и мы это принимаем. Но мы не можем жить вне традиционного мышления, и пусть молодое поколение знает это. Пожилых людей нужно уважать уже из-за их возраста. Сегодня некоторые пытаются исключить из нашего лексикона слова «аксакал», «агбирчек», как это происходит в некоторых странах. Глядя на них, я прихожу в ужас. И после этого нам говорят: интегрируйтесь. В пору экономического кризиса в Европе я говорил: куда мы должны интегрироваться? Интегрироваться в кризис? Интегрироваться с теми, кто говорит «Стоп ислам»? С теми, кто не ставит разницы между мужчиной и женщиной?

Я не хочу еще более углубляться. Во все это мы абсолютно не будем интегрироваться. Поэтому в Азербайджане и молодое поколение, и старшее поколение должны быть вместе, как в вузах. Например, в Бакинском государственном университете есть и тысячи молодых людей, есть и преподаватели. Преподаватели делятся своими знаниями, молодежь учится, а завтра придет на смену им. Мы должны развиваться именно так. Естественно, кадровые реформы должны быть и далее продолжены. Но это не должно превратиться в кампанию», - сказал президент.