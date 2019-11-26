Асад о ликвидации аль-Багдади: Это «потрясающий спектакль»
Президент США Дональд Трамп «в шутку» поблагодарил Сирию за содействие в ликвидации главаря группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, заявил в интервью изданию Paris Match президент Сирии Башар Асад.
«Я всегда смеюсь, когда поднимают этот вопрос (предоставляла ли Сирия США информацию об аль-Багдади), потому что следует задавать более значимый вопрос: был ли аль-Багдади вообще убит? Происходил ли в реальности этот «потрясающий спектакль», разыгранный американцами?» - цитирует Асада РИА Новости.
Глава Сирии отметил, что Трамп шутил, когда благодарил его за помощь в ликвидации главаря ИГ: «Это одна из его шуток».
О ликвидации аль-Багдади в результате спецоперации спецназа США в провинции Идлиб в Сирии Трамп объявил в октябре. Он поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации аль-Багдади. В свою очередь, в России заявили, что у нее нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по уничтожению аль-Багдади.