«Азеришыг» отчиталось о широкомасштабных работах в Бейлагане и Агджабеди

ОАО «Азеришыг» в целях улучшения снабжения потребителей электроэнергией, устранения проблем в обеспечении подачи электроэнергии проводит широкомасштабные работы по реконструкции и капитальному ремонту в электрических сетях, входящих в Региональное управление по обеспечению и продаже электроэнергии в Аране. Об этом haqqin.az рассказал глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

Он отметил, что в Агджабединском районе, особенно на территории районного центра, в целях улучшения электроснабжения, удовлетворения возрастающего спроса на электроэнергию, и учитывая перспективы развития, на территории города Агджабеди находившаяся долгие годы в эксплуатации старая 35/10 кВ подстанция была заменена на новую 10 кВ подстанцию.

Также на подстанции были установлены два 110/35/10 кВ новых трансформатора мощностью в 20 МВА, 2 новых распределительных установок и дистанционные сепараторы. Танрыверди Мустафаев сказал, что на подстанции установлена современная дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA.

По его словам, в целях устойчивого обеспечения подстанции электроэнергией она по круговой схеме была подключена по воздушным линиям электропередач к подстанциям и электросетям региональной сети.

«При помощи новой подстанции была обеспечена качественная и бесперебойная подача электроэнергии населению Агджабеди, промышленным и сельскохозяйственным объектам. Подстанция обеспечивает 5262 абонента из числа населения, 831 абонент не из числа населения, в целом 6093 абонента», - сказал Т.Мустафаев.

Он также сказал, что 35/10 кВ подстанция «Миль-Массив», обеспечивающая электроэнергией городок вынужденных переселенцев Лачин (Тахта Керпю), 35/10 кВ подстанция «Кябирли», 35/10 кВ подстанция «Салманбейли» были подключены к 110/35/10 кВ подстанции «Бейлаган-2».

«35 кВ линия «Миль-Массив», протяженностью в 57, 5 километров была введена в эксплуатацию давно. То, что значительная часть этой линии проходила по лесному массиву затрудняло ремонт и даже применение техники в случае поломки или аварий. Что, в свою очередь, вызывало недовольство жителей городка вынужденных переселенцев Лачин (Тахта Кёрпю). Также напряжение на этой линии в виду ее протяженности было меньше, чем положено. В результате проведенных работ все это было устранено», - сказал Танрыверди Мустафаев.