«Азерсу» устраняет проблемы с водой в зоне оползня

Прекращение подачи питьевой воды на 20-м участке, в поселках Бибиэйбат и Шихово Сабаильского района Баку связано с аварией на магистральном водопроводе, проходящем через территорию поселка Бибиэйбат в результате оползня, сказал Trend завотделом по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, специалисты структуры провели оценочные работы на территории: "Принято решение закрыть задвижку на аварийной части магистрального водопровода, чтобы приостановить подачу воды на аварийные территории. Но жилые массивы поселков Бибиэйбат и Шихово были обеспечены водой уже вечером того дня, когда произошел оползень.

Поскольку основная линия, подающая воду на 20-й участок, вышла из строя, мы открыли задвижки линии в направлении города (на стороне площади Флага). Также была предусмотрена подача воды на 20-й участок из Бадамдарского водохранилища. 26 ноября эта линия была подсоединена к сети.

Как заявил начальник управления Сабаильского водоканала, воду не получает лишь небольшая часть 20-го участка, где находятся и здания журналистов. Сегодня они тоже будут обеспечены водой. Можно сказать, что сегодня проблема с подачей воды большей части 20-го участка будет решена", - отметил Джабраиллы.