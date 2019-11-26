Зеленский получил сигнал… и прилетел в Вильнюс наша корреспонденция
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром прибыл в столицу Литвы - Вильнюс, накануне завершив свой первый официальный визит в Эстонию.
В Вильнюсе запланированы протокольные встречи его, как это было в Риге и в Таллинне, с президентом страны, а также со спикером парламента. На встрече президентов будут обсуждаться двухсторонние отношения, и отношения Украины с Евросоюзом и НАТО.
Литва, как известно, одна из наиболее последовательно поддерживающих Украину стран ЕС. Будучи президентом, жестко высказывалась об аннексии Крыма Россией и войне на востоке Украины Даля Грибаускайте.
Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа продолжает политику своей предшественницы, не оставляя на этот счет сомнений. Он обсудит с Владимиром Зеленским вопросы безопасности и реформ. В.Зеленский примет участие в литовско-украинском бизнес-форуме.
Литва с самого начала событий 2014 года оказывала и оказывает Украине гуманитарную и военную поддержку, помогает реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора. Те же позиции занимают и Латвия, и Эстония.
Советник по вопросам внешней политики литовского президента Аста Скайсгирите сказала накануне визита: «Наша цель — услышать от президента В.Зеленского, каким будет его дальнейший курс». Это важный сигнал со стороны Литвы.
Политика нового президента Украины в области внешней политики вызывает пока еще много вопросов. Внутри его страны есть немало противников уступок на переговорах с Россией в так называемом «нормандском формате», которые подозревают В.Зеленского в капитулянстве перед агрессором.
Достаточно вспомнить многотысячные акции протеста в Киеве и других городах, прошедшие накануне разведения вооруженных сил в некоторых районах Донбасса. В пользу протестующих говорят и продолжающиеся практически ежедневно обстрелы со стороны сепаратистов, в результате которых есть раненые и погибшие из состава Объединенных сил украинской армии. Что противоречит миротворческому тезису Зеленского - «надо просто перестать стрелять».
Несомненно, что и в Европе, где с самого начала агрессии против Украины был ясный консенсус, настороженно следят за действиями бывшего актера. Некоторые политологи считают, что В. Зеленский является заложником своего окружения, в котором есть люди, входившие в ближний круг Януковича.
Визит В.Зеленского в третью страну Балтии — начало зарубежных поездок, которые можно назвать скорее ознакомительными. В ходе каждого визита звучат протокольные фразы с обеих сторон, обсуждаются важные, но не ключевые вопросы взаимоотношений.
Со стороны руководства стран ЕС внимательные взгляды направлены на реализацию планов нового президента и его команды. Здесь ждут от Украины, подтверждающей устами своего президента курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, конкретных и понятных действий в этом направлении.
В следующем году в Вильнюсе состоится серьезная международная конференция, в центре которой будет тема реформ в Украине. Будут представлены не только две страны, но и другие представители международного сообщества, заинтересованные помочь потенциальному члену ЕС.