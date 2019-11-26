Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 14:11

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня утром прибыл в столицу Литвы - Вильнюс, накануне завершив свой первый официальный визит в Эстонию. В Вильнюсе запланированы протокольные встречи его, как это было в Риге и в Таллинне, с президентом страны, а также со спикером парламента. На встрече президентов будут обсуждаться двухсторонние отношения, и отношения Украины с Евросоюзом и НАТО. Литва, как известно, одна из наиболее последовательно поддерживающих Украину стран ЕС. Будучи президентом, жестко высказывалась об аннексии Крыма Россией и войне на востоке Украины Даля Грибаускайте.

Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа продолжает политику своей предшественницы, не оставляя на этот счет сомнений. Он обсудит с Владимиром Зеленским вопросы безопасности и реформ. В.Зеленский примет участие в литовско-украинском бизнес-форуме. Литва с самого начала событий 2014 года оказывала и оказывает Украине гуманитарную и военную поддержку, помогает реструктуризировать некоторые сферы государственного сектора. Те же позиции занимают и Латвия, и Эстония. Советник по вопросам внешней политики литовского президента Аста Скайсгирите сказала накануне визита: «Наша цель — услышать от президента В.Зеленского, каким будет его дальнейший курс». Это важный сигнал со стороны Литвы. Политика нового президента Украины в области внешней политики вызывает пока еще много вопросов. Внутри его страны есть немало противников уступок на переговорах с Россией в так называемом «нормандском формате», которые подозревают В.Зеленского в капитулянстве перед агрессором.