Меркель отказалась досрочно уйти с поста канцлера Германии

Ангела Меркель намерена доработать свой срок на посту канцлера Германии. Об этом она заявила в ходе выступления в Бундестаге, сообщает Интерфакс.

«Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать», — сказала Меркель.

Напомним, полномочия Меркель во главе правительства Германии истекают в 2021 году. В июле ей исполнилось 65 лет. Ранее в СМИ появились предположения о том, что Меркель может досрочно покинуть пост канцлера Германии в связи с пошатнувшимся здоровьем — на протяжении нескольких месяцев ее одолевали приступы дрожи во время ряда официальных встреч. Позднее она заявила, что следит за своим здоровьем и поводов для волнения нет.