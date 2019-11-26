Рамиз Мехтиев назначил брата Зии Мамедова
Президент Национальной Академии наук Азербайджана академик Рамиз Мехтиев назначил брата бывшего министра транспорта Зии Мамедова Эльтона Мамедова на новую должность, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, Эльтон Мамедов назначен на должность директора ООО «Парк высоких технологий», принадлежащего НАНА.
«Да, меня назначили на новую должность. Сейчас я еду ознакомиться с новой работой. По этой причине я остановил свою деятельность в Азербайджанском техническом университете», -подтвердил свое назначение Эльтон Мамедов.