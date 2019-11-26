Накануне саммита стран НАТО в Лондоне среди членов альянса появилась еще одна трещина. По данным четырех высокопоставленных источников Североатлантического блока, Турция отказывается от так называемого оборонительного плана НАТО для стран Балтии и Польши до тех пор, пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими формированиями YPG на севере Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Анкара приказала своему послу в альянсе держать жесткую позицию и на официальном уровне и при частных разговорах. Условие изменить ее — признание курдов террористами. Всего в НАТО входят 29 стран. Именно согласованная позиция и одобрение всех участников сделает оборонительный план защиты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши частью стратегии альянса. Без одобрения со стороны Турции, НАТО не сможет быстро усилить оборону стран Балтии и Польши.

Один из неназванных дипломатов рассматривает такую позицию Турции как своего рода шантаж. Издание приводит его слова - «Они (турки) берут в заложники восточноевропейцев, блокируя принятие этого военного плана до тех пор, пока не получат уступок».

Надо отметить, что план НАТО составлен по просьбе стран Балтии и Польши, направленный еще в 2014 году после аннексии Крыма. Этот стратегический документ является ответом альянса на случай нападения на них со стороны России. Вроде бы он не имеет прямого отношения к стратегии действий Турции в Сирии. Однако он ставит вопрос о безопасности на всех границах НАТО.

Турция поставила свои условия еще до начала наступления своих войск в Сирии. Остро вопрос встал накануне важного саммита лидеров Североатлантического блока в Лондоне 3-4 декабря. Именно здесь должны быть утверждены документы, касающиеся безопасности.

Послы стран НАТО пока еще надеются на некий компромисс.

Дело в том, что тут палка о двух концах: страны-члены альянса должны утвердить и другой документ, который прописывает все шаги по обеспечению защиты Турции от нападения. Один из дипломатов анонимно прокомментировал ситуацию так:

«Все критикуют их (турок), но если они уступят, это станет ценой невмешательства в их стратегию в Сирии».

На фоне скандальных слов президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО», его отказа от поездки в Лондон и словесной перепалки с канцлером Германии Ангелой Меркель, (о чем мы уже сообщали), ситуация с Турцией — еще один неприятный «звонок» о том, что не все ладно в «датском королевстве».