Хаменеи: иранцы нейтрализовали опасный заговор

Опасный заговор, организованный в Иране на фоне повышения цен на бензин, успешно нейтрализован самим иранским народом, заявил в среду руководитель и духовный лидер страны Али Хаменеи, передает ТАСС.

"Масштабный и очень опасный заговор, организаторы которого думали, что проблема с бензином предоставила им шанс, нейтрализован силами народа Ирана", - цитирует его слова агентство IRNA.