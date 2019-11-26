Хаменеи: иранцы нейтрализовали опасный заговор
Опасный заговор, организованный в Иране на фоне повышения цен на бензин, успешно нейтрализован самим иранским народом, заявил в среду руководитель и духовный лидер страны Али Хаменеи, передает ТАСС.
"Масштабный и очень опасный заговор, организаторы которого думали, что проблема с бензином предоставила им шанс, нейтрализован силами народа Ирана", - цитирует его слова агентство IRNA.
По словам духовного лидера, "злоумышленники тратили деньги и прилагали усилия, чтобы в один момент перейти к действиям". Хаменеи добавил, что "полиция, Корпус стражей исламской революции и "басидж" (полувоенное ополчение) вмешались и выполнили свою тяжелую работу".
15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, переросшие столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов.