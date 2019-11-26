Вашингтон готовит новый удар по России наши заметки
Конгресс США готовит законопроект, который перекроет газовую артерию, проложенную Россией по дну Балтийского моря, в обход Украины и других европейских стран. Цель нового законопроекта — не допустить поставку природного газа в Европу по этому газопроводу.
Издание defecenews.com цитирует одного из сенаторов США, который говорит, что санкции будут направлены против компаний, связанных с сооружением этого газопровода.
Сенатор, председатель комитета по иностранным делам сената США Джим Риш выразил уверенность, что санкции убедят строительные фирмы, связанные с проектом, приостановить свою деятельность в нем.
Сенатор-республиканец Дж.Риш от штата Айдахо сказал, что проект уже разработан и времени все меньше, Nord Stream-2 и большая часть его уже закончена.
Тем не менее он уверен: «Это им будет дорого стоить. Я думаю, что санкции будут приняты, компании будут закрыты, и я думаю, что русским надо будет искать другой способ, как с этим справиться, если они это смогут». Включение в санкционный список законопроекта - сильный сигнал, но законодателям в постоянной палате и в Сенате надо договориться, как будет выглядеть окончательный вариант документа.
Напомним, что в мае четыре сенатора США выдвинули двухпартийный законопроект, известный, как Европейский энергетический акт безопасности, целью которого было затормозить реализацию проекта Nord Stream-2.
Строительство этого газопровода, которое ведет «Газпром», почти завершено. Строительство финансируют немецкие компании "Wintershall" un "Uniper", нидерландская и британская "Shell", а также французская "Engie" и австрийская OMV.
Возникновение этого газопровода породило опасения, что может возникнуть зависимость Западной Европы от российского газа. И потому возникают опасения, что Москва сможет оказывать большее давление на Украину, так как Европа станет менее зависимой от транзита голубого топлива через Украину.
Строительство этого газопровода породило опасения, что Европа станет более зависимой от российского газа. Именно поэтому в данной ситуации возникают мысли, что Москва сможет увеличить давление на Киев, так как Европа станет менее зависима от газотранспортной системы Украины.
Как мы уже не раз сообщали, и Польша, и США остро критиковали Nord Stream-2. А президент США Дональда Трамп еще в июне заявил, что этот газопровод превратит Германию в пленника России, если однажды ситуация выйдет из-под контроля.
Он отметил: «Мы защищаем Германию от России. А Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии».
Вице-президент США Майк Пенс ранее предупреждал, что Америка «не может гарантировать защиту Запада», если союзники становятся зависимыми от Москвы в результате такого проекта как Nord Stream-2.
Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецки полгода назад назвал газопровод Nord Stream-2 „новым гибридным оружием, которое нацелено на Евросоюз и НАТО».
Вскоре, как известно, будет открыт «Турецкий поток». На подходе новые нитки газопроводов, которые соединят континенты. Недавно стало известно, что в проект с газом через территорию Азербайджана включится Туркменистан.
Газовые войны продолжаются. Главное, чтобы они не перешли в «горячую фазу».