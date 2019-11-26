Конгресс США готовит законопроект, который перекроет газовую артерию, проложенную Россией по дну Балтийского моря, в обход Украины и других европейских стран. Цель нового законопроекта — не допустить поставку природного газа в Европу по этому газопроводу.

Издание defecenews.com цитирует одного из сенаторов США, который говорит, что санкции будут направлены против компаний, связанных с сооружением этого газопровода.

Сенатор, председатель комитета по иностранным делам сената США Джим Риш выразил уверенность, что санкции убедят строительные фирмы, связанные с проектом, приостановить свою деятельность в нем.

Сенатор-республиканец Дж.Риш от штата Айдахо сказал, что проект уже разработан и времени все меньше, Nord Stream-2 и большая часть его уже закончена.

Тем не менее он уверен: «Это им будет дорого стоить. Я думаю, что санкции будут приняты, компании будут закрыты, и я думаю, что русским надо будет искать другой способ, как с этим справиться, если они это смогут». Включение в санкционный список законопроекта - сильный сигнал, но законодателям в постоянной палате и в Сенате надо договориться, как будет выглядеть окончательный вариант документа.

Напомним, что в мае четыре сенатора США выдвинули двухпартийный законопроект, известный, как Европейский энергетический акт безопасности, целью которого было затормозить реализацию проекта Nord Stream-2.

Строительство этого газопровода, которое ведет «Газпром», почти завершено. Строительство финансируют немецкие компании "Wintershall" un "Uniper", нидерландская и британская "Shell", а также французская "Engie" и австрийская OMV.

Возникновение этого газопровода породило опасения, что может возникнуть зависимость Западной Европы от российского газа. И потому возникают опасения, что Москва сможет оказывать большее давление на Украину, так как Европа станет менее зависимой от транзита голубого топлива через Украину.

Строительство этого газопровода породило опасения, что Европа станет более зависимой от российского газа. Именно поэтому в данной ситуации возникают мысли, что Москва сможет увеличить давление на Киев, так как Европа станет менее зависима от газотранспортной системы Украины.