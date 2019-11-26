Чавушоглу: Мы купили С-400 не для того, чтобы они пылились на складах

Турция приобрела российские ЗРК С-400 не для того, чтобы они пылились на складах. Анкара нуждается в системах ПВО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции, проведенной после переговоров со своим сомалийским коллегой Ахмедом Исой Авадом в Анкаре.

По словам Чавушоглу, Анкара не брала на себя обязательств по отказу от развертывания комплексов российского производства, сообщает агентство Anadolu.

«Наша позиция по данному вопросу четкая. Мы готовы к диалогу, но не приемлем давления», - подчеркнул турецкий министр, призвав уважать суверенитет Турции.

При этом Чавушоглу не исключил приобретения у США комплексов Patriot: «Поначалу американская сторона демонстрировала позитивный подход по этому вопросу, однако гарантий все же нет. Если американская сторона сможет добиться одобрения сделки в Конгрессе и гарантировать поставки ЗРК на условиях, приемлемых для Турции, то Анкара готова рассмотреть этот вопрос».