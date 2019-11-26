Погода на завтра: потеплеет

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

В четверг, 28 ноября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами прогнозируется слабый туман и изморось. Будет преобладать северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу синоптиков, 28-29 ноября на Апшероне ожидается слабое колебание метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что будет благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых районах временами возможны осадки. Местами туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.