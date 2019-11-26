Турецкий министр о готовности TANAP

Для транспортировки азербайджанского газа в Европу через Трансанатолийский газопровод (TANAP) готово все, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Турецкий министр отметил, что с открытием второго участка (Фаза-1) TANAP данный проект полностью завершится, добавив, что последующие этапы для транспортировки азербайджанского газа в Европу через эту систему зависят от прогресса в реализации проекта Трансадриатического трубопровода (TAP).

Церемония открытия второго участка (Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 30 ноября в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне.

В этом районе у греческой границы TANAP подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.