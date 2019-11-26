Azerbaijan Digital Hub внесет вклад в развитие стартапов

15:27

Генеральный директор компании AzerTelecom – магистрального интернет-провайдера, соединяющего Азербайджан с международной сетью интернета – Фуад Аллахвердиев, выступил на официальном открытии международного фестиваля StartupFest 2019. Во время панельных дискуссий "Цифровая трансформация в бизнес-секторе: возможности и трудности" Фуад Аллахвердиев рассказал о возможностях проведения процессов цифровой трансформации в частном секторе, в частности, о влиянии программы Azerbaijan Digital Hub, проводимой компанией AzerTelecom, на процессы цифровизации в стране и развития стартапов.

Было отмечено что Digital Hub является программой, проводимой с целью превращения Азербайджана в цифровой центр и состоящей из трех основных фаз, главной целью которой является построение магистральной инфраструктуры внутри страны и за ее пределами, превращение Баку в точку обмена интернет-трафиком (IXP), построение крупного регионального Дата-центра и, как итог, формирование цифровой экосистемы.

Фуад Аллахвердиев также рассказал о проложении по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном Транскаспийской фибероптической кабельной линии (TransCaspian Fiber Optic – TCFO), о формировании проходящего между Азией и Европой через Азербайджан Цифрового Шелкового пути, о возможностях, которые этот проект предоставит Азербайджану и в целом всему региону.

Фуад Аллахвердиев отметил, что программа Digital Hub благоприятствует цифровизации экономики и процессам построения цифровой экономики. Он также коснулся важности роли Digital Hub в развитии стартапов в стране, заявив, что реализация различных фаз программы позитивно скажется на формировании стартапов и в целом развития стартап-экосистемы. Отметим, что AzerTelecom также выступила в качестве спонсора StartupFest 2019. В мероприятии, состоящем из нескольких панельных сессий, вторую сессию, посвященную цифровой трансформации бизнес-сектора ,провел советник по стратегии AzerTelecom Азер Байрамов.