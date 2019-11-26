«По поручению президента Ильхама Алиева премьер-министр Али Асадов и руководители других соответствующих структур провели осмотр места происшествия, где произошел обвал. Соответствующим структурам уже даны необходимые предварительные поручения». Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, для принятия неотложных мер и неповторения подобного в будущем, к процессу привлечены зарубежные и местные специалисты: «После глубокого анализа специалистами ситуации в кратчайшие сроки будет принято решение о том, в каком направлении будет проводиться восстановление».

Отметим, что 24 ноября на дороге от мечети Бибиэйбат в направлении центра Баку произошел оползень. Одна из полос движения дороги просела. Движение транспортных средств на этой территории закрыто.