Разбитая чашка под названием «НАТО» наш комментарий
На следующей неделе, 3-4 декабря, в Лондоне пройдет саммит стран – членов НАТО, посвященный 70-летию этой организации. Именно в Лондоне размещалась первая штаб-квартира альянса, который вырос за это время с 12 членов до 29-ти. Но к круглой дате НАТО подходит совсем не на пике формы. В нашумевшем интервью журналу The Economist в начале ноября президент Франции Макрон даже заявил, что умер мозг НАТО.
В связи с этим министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил создать группу экспертов, которая бы изучила и взвесила проблемы, с которыми сейчас столкнулся альянс, а министр обороны Франции Флоранс Парли предложила такой будущей группе устроить мозговой штурм по поводу будущего организации. Инициативу поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Доклад должен получиться глубоким и основательным, на его подготовку отводится год. В этом есть дополнительный резон: в ноябре следующего года будет ясен исход президентских выборов в США. Ведь очевидно, что проблемы НАТО обнажились после прихода к власти Дональда Трампа. Менее очевидно, что они исчезнут в случае проигрыша им президентской кампании.
Но Эммануэль Макрон имел в виду прежде всего позицию Вашингтона, когда говорил о смерти мозга НАТО. До последнего времени ведущая роль самой мощной в военном отношении державы мира не ставилась под сомнение. А под сомнением она оказалась с подачи как раз американского главнокомандующего. Известна позиция Трампа, который отказывается от особой миссии своей страны, предлагая прочим заботиться о собственной безопасности самостоятельно, не рассчитывая на американскую мощь.
Испытанием для НАТО стала война в Сирии, регионе, традиционно находящемся в сфере внимания Европы, туда же и хлынула масса беженцев после того, как столкновения приобрели особенно ожесточенный характер. Но практически никакого участия страны НАТО, за исключением Турции и США, в войне не приняли, а Вашингтон и Анкара принимали свои решения безо всякой оглядки на европейских союзников и без консультаций друг с другом. Это действительно яркое свидетельство кризиса альянса, и с этим нужно что-то делать.
Особую активность в деле переосмысления роли и формата НАТО проявляет Эммануэль Макрон. Выступая две недели назад на Парижском мирном форуме, он заявил: «Притворство и молчание не являются решением, как им не являются интеллектуальная лень или бездействие. Мы испытываем беспрецедентный кризис международной системы. Это требует новых союзов и новых способов сотрудничества». Именно французский президент прорабатывает идею объединенных вооруженных сил Евросоюза.
Активности Макрона на фоне остальных так много, что ему достались упреки от германского канцлера Ангелы Меркель. По данным The New York Times, на торжественном банкете, посвященном 30-летию падения Берлинской стены, Меркель сказала своему французскому коллеге: «Я устала собирать осколки – последствия вашей неосторожной политики. Раз за разом мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы смогли сесть и вместе выпить чаю».
По мнению главы немецкого правительства, не стоит нынче пришпоривать вопросы реформирования НАТО, нужно дождаться смены руководства Белого дома, это снимет многие проблемы. Макрон же спешит воспользоваться смутными временами, чтобы Франция закрепила за собой ведущую роль в Европе и стала тем самым «мозгом НАТО», что немецкому руководству не может нравиться. Но президент Франции прав в одном на все сто процентов: если молчать о проблеме, она сама никогда не разрешится.