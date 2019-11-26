На следующей неделе, 3-4 декабря, в Лондоне пройдет саммит стран – членов НАТО, посвященный 70-летию этой организации. Именно в Лондоне размещалась первая штаб-квартира альянса, который вырос за это время с 12 членов до 29-ти. Но к круглой дате НАТО подходит совсем не на пике формы. В нашумевшем интервью журналу The Economist в начале ноября президент Франции Макрон даже заявил, что умер мозг НАТО.

В связи с этим министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил создать группу экспертов, которая бы изучила и взвесила проблемы, с которыми сейчас столкнулся альянс, а министр обороны Франции Флоранс Парли предложила такой будущей группе устроить мозговой штурм по поводу будущего организации. Инициативу поддержал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Доклад должен получиться глубоким и основательным, на его подготовку отводится год. В этом есть дополнительный резон: в ноябре следующего года будет ясен исход президентских выборов в США. Ведь очевидно, что проблемы НАТО обнажились после прихода к власти Дональда Трампа. Менее очевидно, что они исчезнут в случае проигрыша им президентской кампании.

Но Эммануэль Макрон имел в виду прежде всего позицию Вашингтона, когда говорил о смерти мозга НАТО. До последнего времени ведущая роль самой мощной в военном отношении державы мира не ставилась под сомнение. А под сомнением она оказалась с подачи как раз американского главнокомандующего. Известна позиция Трампа, который отказывается от особой миссии своей страны, предлагая прочим заботиться о собственной безопасности самостоятельно, не рассчитывая на американскую мощь.

Испытанием для НАТО стала война в Сирии, регионе, традиционно находящемся в сфере внимания Европы, туда же и хлынула масса беженцев после того, как столкновения приобрели особенно ожесточенный характер. Но практически никакого участия страны НАТО, за исключением Турции и США, в войне не приняли, а Вашингтон и Анкара принимали свои решения безо всякой оглядки на европейских союзников и без консультаций друг с другом. Это действительно яркое свидетельство кризиса альянса, и с этим нужно что-то делать.