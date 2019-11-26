США приравняют мексиканские наркокартели к террористам

Мексиканские наркокартели должны быть приравнены к террористическим организациям, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

«Они будут отнесены к террористическим организациям. Я работаю над этим уже 90 дней», — сказал Трамп.

По его словам, сделать это не так просто, поскольку необходимо соблюсти ряд процедур.

Решение Трампа связано с нападением в Мексике на американских граждан. Трагедия произошла 4 ноября. Восемь граждан США, жителей штата Юта, были убиты в ходе криминальной разборки между наркокартелями в мексиканском штате Сонора - недалеко от места поклонения Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.