Пролетая с «Карабахом» над Барселоной: «Остановите, я сойду…»

Эльмир Алиев, Севилья 15:48

Завтра ровно в полночь футбольный чемпион Азербайджана «Карабах» выйдет на свой пятый матч на нынешней групповой стадии Лиги Европы.

В Севилье на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» агдамской команде будет противостоять прославленный клуб, который за последние 15 лет пять раз выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы. …Большая делегация футбольного клуба «Карабах» летела в Севилью чартерным рейсом. На борту находились более 20 представителей СМИ, каждого из которых лично поприветствовали вице-президент Тахир Гезяль, главный тренер Гурбан Гурбанов и капитан Рашад Садыхов.

Было бы неправдой сказать, что семь часов в воздухе пролетели как один миг. Выдержать такое количество времени в полете не так уж просто. Поел, поспал, обсудил с коллегами последние футбольные события – и все равно еще лететь и лететь. Пассажиры отвлекали себя, вглядываясь в мониторы, где демонстрировался маршрут полета. Вдруг кто-то заметил, что пролетаем над Барселоной. Известно, что у каталонского футбольного клуба в Азербайджане очень много поклонников. С большой симпатией к испанскому футболу и в частности к «Барселоне» относится и Гурбан Гурбанов. Среди представителей азербайджанских медиа, летевших с «Карабахом», тоже есть болельщики команды, за которую играет Лионель Месси. Кто-то из них, увидев в иллюминаторе ночные огни Барселоны, даже пошутил: «Остановите, я сойду…».