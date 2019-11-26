Пролетая с «Карабахом» над Барселоной: «Остановите, я сойду…»
Завтра ровно в полночь футбольный чемпион Азербайджана «Карабах» выйдет на свой пятый матч на нынешней групповой стадии Лиги Европы.
В Севилье на знаменитом стадионе «Рамон Санчес Писхуан» агдамской команде будет противостоять прославленный клуб, который за последние 15 лет пять раз выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы.
…Большая делегация футбольного клуба «Карабах» летела в Севилью чартерным рейсом. На борту находились более 20 представителей СМИ, каждого из которых лично поприветствовали вице-президент Тахир Гезяль, главный тренер Гурбан Гурбанов и капитан Рашад Садыхов.
Было бы неправдой сказать, что семь часов в воздухе пролетели как один миг. Выдержать такое количество времени в полете не так уж просто. Поел, поспал, обсудил с коллегами последние футбольные события – и все равно еще лететь и лететь.
Пассажиры отвлекали себя, вглядываясь в мониторы, где демонстрировался маршрут полета. Вдруг кто-то заметил, что пролетаем над Барселоной. Известно, что у каталонского футбольного клуба в Азербайджане очень много поклонников. С большой симпатией к испанскому футболу и в частности к «Барселоне» относится и Гурбан Гурбанов. Среди представителей азербайджанских медиа, летевших с «Карабахом», тоже есть болельщики команды, за которую играет Лионель Месси. Кто-то из них, увидев в иллюминаторе ночные огни Барселоны, даже пошутил: «Остановите, я сойду…».
Хочется верить, что в ближайшие годы чемпион Азербайджана доберется и до столицы Каталонии и сыграет там с «Барсой» на групповой стадии Лиги чемпионов, вкус которой мы почувствовали два года тому назад.
А пока Севилья… Столица Андалусии встречала нашу команду комфортной температурой +18, а также то усиливавшимся, то утихавшим теплым дождем. Главное для «Карабаха» - уехать из Севильи с шансами на выход из группы, то есть не потерять их тут окончательно. А для этого нужно либо самим не проиграть уже обеспечившим себе 1-е место испанцам, либо надеяться, что в параллельном матче в Люксембурге «Дюделанж» отберет очки у кипрского АПОЭЛ.
В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы случилось и то, и другое. И тогда в 6-м туре у «Карабаха» будет реальный шанс зацепиться за 2-е место в группе и впервые в истории выйти в 1/16 финала Лиги Европы.