В Бишкеке началось заседание ОДКБ
Совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ началось в Бишкеке, передает РИА Новости.
Перед началом заседания состоялась церемония фотографирования.
На следующей день в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ с участием глав государств-членов организации.
В Организацию договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.