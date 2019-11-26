В Баку отравившихся студенток выписали из больницы

Отравившиеся 21 ноября в общежитии Бакинского государственного университета студентки сегодня были выписаны из больницы. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров.

По его словам, стационарное лечение в отделении токсикологии Клинического медицинского центра двух отравившихся в общежитии БГУ №2 студенток Дильрубы Гулиевой (1998 г.р.) и Гамиды Ибадовой завершено.

Напомним, 21 ноября в общежитии №2 Бакинского государственного университета отравились три студентки. В результате Шекер Хасметова (1999 г.р.) скончалась, две другие студентки в критическом состоянии были доставлены в Клинический медицинский центр. По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.