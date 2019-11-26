21 кг героина из Азербайджана в Австралию громкий скандал
Полиция Сиднея провела аресты в связи с задержанием крупного груза наркотиков, поступившего из Азербайджана в Австралию. Как сообщают австралийские СМИ, накануне полиция арестовала трех человек, доставивших в Австралию 21 кг героина на сумму 3.4 миллиона долларов. Наркотики были обнаружены в квартире одного из арестованных.
Отметим, что информация о доставке героина на борту грузового самолета из Азербайджана в Австралию распространилась в местных СМИ на прошлой неделе. Тогда указывалось, что пограничная полиция Австралии в ходе проверки с помощью рентгена в одном из грузов обнаружила 7,5 килограмма метамфетамина – так называемого «льда». Стоимость этой партии наркотиков в розничной продаже составила 5,6 миллиона долларов.
Эта партия наркотиков была обнаружена 8 сентября 2019 года в пяти упаковках, завернутых в мягкий материал, в грузе прибывшем на грузовом самолете из Азербайджана в аэропорт Сиднея.
Через две недели после обнаружения партии наркотиков, в пригороде Сиднея был арестован 48-летний Арту Захед. Ему предъявлены обвинения в контрабанде большой партии метамфетамина – «льда», с целью последующей продажи. Задержанному было отказано в освобождении под залог. И 21 ноября он предстал перед судом Сиднея.
Сейчас же австралийские СМИ со ссылкой на официальную информацию полиции пишут, что из Азербайджана в Австралию прибыл 21 килограмм героина, рыночная стоимость которого оценена в 3,4 миллиона долларов. Упаковки с наркотиком были обернуты фольгой, чтобы избежать обнаружения в ходе обысков.
Полиция штата Новый Южный Уэльс в рамках расследования на прошлой неделе 22 ноября в 5:30 утра на автомобильной парковке арестовала еще трех человек. Подозреваемые были доставлены в полицейский участок, а их автомобиль был отправлен на судебную экспертизу. 40-летний и 61-летний подозреваемые решением суда были арестованы до 20 января 2020 года. Третий подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде.
В рамках расследования полиция провела обыски в Мэриленде и Смитфилде в трех домах и в одном складе. В ходе обыска были обнаружены еще 300 граммов героина стоимостью 150 тысяч долларов. Расследование продолжается.