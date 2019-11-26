Фархад Мамедов, отдел информации 16:17

Полиция Сиднея провела аресты в связи с задержанием крупного груза наркотиков, поступившего из Азербайджана в Австралию. Как сообщают австралийские СМИ, накануне полиция арестовала трех человек, доставивших в Австралию 21 кг героина на сумму 3.4 миллиона долларов. Наркотики были обнаружены в квартире одного из арестованных. Отметим, что информация о доставке героина на борту грузового самолета из Азербайджана в Австралию распространилась в местных СМИ на прошлой неделе. Тогда указывалось, что пограничная полиция Австралии в ходе проверки с помощью рентгена в одном из грузов обнаружила 7,5 килограмма метамфетамина – так называемого «льда». Стоимость этой партии наркотиков в розничной продаже составила 5,6 миллиона долларов.

Эта партия наркотиков была обнаружена 8 сентября 2019 года в пяти упаковках, завернутых в мягкий материал, в грузе прибывшем на грузовом самолете из Азербайджана в аэропорт Сиднея. Через две недели после обнаружения партии наркотиков, в пригороде Сиднея был арестован 48-летний Арту Захед. Ему предъявлены обвинения в контрабанде большой партии метамфетамина – «льда», с целью последующей продажи. Задержанному было отказано в освобождении под залог. И 21 ноября он предстал перед судом Сиднея. Сейчас же австралийские СМИ со ссылкой на официальную информацию полиции пишут, что из Азербайджана в Австралию прибыл 21 килограмм героина, рыночная стоимость которого оценена в 3,4 миллиона долларов. Упаковки с наркотиком были обернуты фольгой, чтобы избежать обнаружения в ходе обысков.