В результате перестрелки, произошедшей между местными жителями в Панкисском ущелье в Грузии, один человек убит, еще четверо получили ранения, сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации СМИ, конфликт в селе Сакобиано произошел между двумя семьями. По одной из версий, ссора, переросшая в стрельбу, связана с вопросом строительства в Панкисском ущелье ГЭС "Ходори-3". СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что одна из семей выступала против строительства, другая - за.

Пострадавших доставили в больницу города Телави с огнестрельными ранениями.

Строительство ГЭС "Ходори-3" мощностью 5 МВ в Панкисском ущелье было приостановлено в апреле, когда протесты местных жителей переросли в столкновение с полицией. Тогда многие местные жители утверждали, что строительство ГЭС может нанести непоправимый вред экологии региона.