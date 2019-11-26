Бакинский бульвар готовится к Новому году

На территории Приморского национального парка в Баку начались работы по подготовке к зиме, сообщает Trend со ссылкой на главу пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Ельмаргызы.

По ее словам, проводится обрезка деревьев и кустарников, удобряется почва вокруг растений: "Редкие породы деревьев, не приспособленные к холодам, накрываются. Накрывается и кактусовый сад".

"На территории проводятся соответствующие ремонтно-восстановительные работы. Готовятся места для высаживания растений, цветущих в зимний сезон. Также подвешиваются кормушки для птиц", - цитирует главу пресс-службы Trend.

Гюнай Ельмаргызы также рассказала, что территория бульвара украшается к новогодним праздникам: "Украшаются деревья вдоль проспекта Нефтяников. Также создаются отдельные декоративные композиции на территории бульвара".