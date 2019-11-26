Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению и еще раз напомнило об опасности угарного газа.

В МЧС отмечают, что нарушение правил безопасности при пользовании газовыми приборами на фоне увеличения потребности населения в природном газе в связи с зимним сезоном создает угрозу отравления угарным газом.