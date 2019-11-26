МЧС обратилось к населению из-за угарного газа видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению и еще раз напомнило об опасности угарного газа.
В МЧС отмечают, что нарушение правил безопасности при пользовании газовыми приборами на фоне увеличения потребности населения в природном газе в связи с зимним сезоном создает угрозу отравления угарным газом.
Чтобы избежать опасности, газовые приборы должны находиться в исправном состоянии и соответствовать установленным стандартам, высота помещения, в котором находится газовый прибор, должна быть не менее 2 м 20 см, вентиляционная система должна быть исправна, форточка открыта, в ванной комнате должна иметься вентиляционная труба, в нижней части двери - отверстие для притока воздуха, чистку дымоходов необходимо проводить дважды в год.
«Запомните! Угарный газ не имеет запаха и его невозможно ощутить! Признаки отравления: головная боль, головокружение, тошнота, слабость. Отравившегося угарным газом человека следует вывести на свежий воздух, освободить от сковывающей одежды, срочно вызвать скорую помощь! Помните! Несоблюдение правил – опасно для жизни! В случае опасности звоните по номеру 112!»,- отмечается в обращении.