Главный тренер «Севильи» о предстоящем матче с «Карабахом»

«Да, мы уже обеспечили себе 1-е место в группе, но «Севилья» с большим уважением относится к сопернику, к этому турниру и к самим себе. «Карабах» будет биться с первой до последней минут, и мы должны соответствовать им по интенсивности. Мы будем стараться играть хорошо.

Кого я завтра выпущу на поле? Постараемся подобрать правильный состав. 11 человек, которые выйдут завтра в стартовом составе, будут играть на максимуме. Мы хотим победить и порадовать болельщиков.

Будем ли мы играть с двумя нападающими? Решим завтра. У меня есть пара идей. Нужно учитывать, что «Карабах» установит в завтрашней игре очень высокую планку».