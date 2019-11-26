В Гонконге участок земли продали за $5,4 млрд

Самый дорогой в Гонконге участок земли продан на правительственном аукционе за 42,23 млрд гонконгских долларов ($5,4 млрд), сообщил департамент землепользования этого специального административного района Китая, передает ТАСС.

Речь идет о площадке под коммерческую застройку размером почти 60 тыс. кв. м. Она расположена в западной части полуострова Коулун по соседству с вокзалом новой скоростной железной дороги в материковый Китай. Победителем торгов стал гонконгский гигант в сфере недвижимости Sun Hung Kai Properties. Приобретенный им участок предназначен для постройки офисных зданий, отелей и торговых помещений.

Доходы от продажи земли с правительственных аукционов - важнейший источник поступлений в бюджет для администрации Гонконга. Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире.