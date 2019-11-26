Меркель: «Турцию нужно удержать в НАТО»

Евросоюз, по ее словам, не в состоянии обеспечить собственную безопасность без альянса. Поэтому в интересах Германии сохранить роль организации как главного защитника стран Старого Света, сказала она.

Берлин заинтересован в сохранении НАТО, заявила глава германского правительства Ангела Меркель на слушаниях в Бундестаге, сообщает ТАСС.

Канцлер подтвердила намерение властей ФРГ планомерно повышать расходы на оборону, чего от стран — членов ЕС требуют США. До 2024 года глава германского кабинета ожидает увеличения оборонного бюджета своей страны до 1,5 процента от ВВП.

Кроме того, Меркель подчеркнула, что Берлин должен заботиться о сохранении единства альянса: «Да, Турция — сложный партнер, но ее нужно удержать в НАТО уже только по геостратегическим причинам».