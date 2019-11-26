Россия, Иран и Китай проведут военные учения в Индийском океане

Военно-морские силы Ирана, России и Китая вскоре проведут совместные маневры в северной части Индийского океана, сказал командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади.

«В ближайшее время мы проведем совместные военные учения с Россией и Китаем к югу от иранских границ, в северной части Индийского океана», — заявил Ханзади на пресс-конференции, передает агентство Mehr.

По его словам, предварительное планирование учений военных флотов трех стран было выполнено в прошлом месяце, в настоящее время осуществляются последние этапы перед проведением маневров.