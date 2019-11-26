Мобильный интернет снова доступен в Тегеране
Доступ к мобильному интернету восстановлен в ряде районов Тегерана, передает ТАСС. В частности, возобновлена работа мобильного интернета через сети крупнейшего иранского оператора Irancell.
Ранее сообщалось, что в минувшую субботу интернет-провайдеры ИРИ частично восстановили доступ в интернет для частных пользователей иранской столицы.
16 ноября на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин, иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам.